Паспорт Уганды занял 11-е место в рейтинге паспортов Африки

Кампала, , 14:13 — REGNUM В рейтинге паспортов 2018 года (Passport Index) паспорт Уганды занял 11-е место по Африке и 64-е место (из 198 мест) в мире. Рейтинг с 2006 года составляет международная консалтинговая компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).

Рейтинг составлен на основе визовых ограничений для въезжающих из других стран.

Первые четыре места в рейтинге африканских паспортов заняли паспорта Сейшел, Маврикия, ЮАР и Ботсваны. В мировом рейтинге они заняли 27, 44, 57 и 58 место соответственно.

Соседние страны — Кения и Танзания — занимают 8-е и 9-е место по Африке и 62-е и 63-е места в мировом рейтинге. Так, граждане лишь 35 стран могут посещать Уганду без визы.

Для сравнения, Сейшелы, которые занимают первое место в Африке, могут посещать без визы граждане 133 стран. В мировом рейтинге Уганда находится рядом с Марокко, Филиппинами, Арменией и Киргизией.

Первые места в мире занимают ОАЭ, Германия, Сингапур, сообщает Daily Monitor Uganda.