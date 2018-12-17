ВСУ проверили готовность системы ПВО в Донбассе

Киев, , 13:29 — REGNUM Подразделения противовоздушной обороны ВСУ отразили атаку условного противника в зоне проведения Операции объединённых сил (ООС, бывшая АТО), сообщил 17 декабря официальный сайт министерства обороны Украины.

«Боевые расчёты ЗРК БУК-М1 из состава подразделений ПВО Объединённых сил по сигналу выбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи», — сказано в сообщении.

В министерстве обороны Украины считают, что украинское ПВО готово быстро и вовремя реагировать на любую агрессию с воздуха.

Напомним, 17 июля 2014 над Донбассом был сбит малазийский «Боинг» рейса MH17, летевший в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Следствие пришло к выводу, что самолёт был сбит при помощи ракеты ЗРК БУК-М1.

Министерство обороны России представило данные, согласно которым самолёт поразила ракета с серийным номером 886 847 349. Согласно архивам, эту ракету в 1986 году отправили в часть ПВО, расположенную в Западной Украине.

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