Временный мэр Челябинска назвал дату встречи с эко-активистами

Челябинск, , 13:19 — REGNUM Временный глава Челябинска Владимир Елистратов встретится с пришедшими 12 декабря в мэрию экологическими активистами на следующей неделе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По его словам, он уже изучил требования, которые ему передали активисты. «Есть и немного фантастические», — оценил временный мэр требования горожан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в мэрию на приём к врио главы пришли десятки активистов. Встреча была не запланированной — на общение с руководством города пришедшие не записывались. Тем не менее в актовом зале Владимир Елистратов принял собравшихся, ответил на некоторые их вопросы и пообещал позднее встретиться вновь.

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