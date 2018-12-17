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Временный мэр Челябинска назвал дату встречи с эко-активистами

Общество

«На следующей неделе»

Челябинск, 17 декабря 2018, 13:19 — REGNUM  Временный глава Челябинска Владимир Елистратов встретится с пришедшими 12 декабря в мэрию экологическими активистами на следующей неделе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По его словам, он уже изучил требования, которые ему передали активисты. «Есть и немного фантастические», — оценил временный мэр требования горожан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в мэрию на приём к врио главы пришли десятки активистов. Встреча была не запланированной — на общение с руководством города пришедшие не записывались. Тем не менее в актовом зале Владимир Елистратов принял собравшихся, ответил на некоторые их вопросы и пообещал позднее встретиться вновь.

Читайте ранее в этом сюжете: Экологическая акция в Челябинске: мирный протест или провокация?

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Экологические проблемы Челябинской области
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