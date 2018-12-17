В Барнауле школьнику запрещали ходить на занятия на костылях

Барнаул, , 13:41 — REGNUM В Барнаульском лицее №101 ученику со сломанной ногой запрещали ходить на уроки на костылях без сопровождения. Мать пятиклассника опубликовала на YouTube аудиозапись разговора с завучем, на которой тот утверждает, что лучше бы мальчик «ползал на четвереньках». Инцидент произошел еще в 2015 году, однако женщина решила придать его огласке только после того, как стало известно о травле другого ученика этой школы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Родителей пятиклассника вызвали к завучу после того, как ребенок пришел на занятия на костылях. Как уточняет мать, ногу мальчику сломали ученики этой же школы. В день, когда он пострадал, скорую помощь вызвали только через три часа, а учитель оставила его одного в травмпункте из-за срочных дел.

Завуч Елена Кухленко убеждала родителей перевести сына на домашнее обучение, так как его травма возлагает дополнительную ответственность на учителя, ведь ему кто-то должен помогать подниматься по лестницам. Она отметила, что лучше бы школьник «ползал на четвереньках», а не ходил на костылях, потому что из-за него у классного руководителя «стресс и шок». Родители обвинили школу в том, что они не оградили ребёнка от травли, на что завуч объяснила:

«То, что его шпыняют — показатель того, что ваш ребенок имеет низкий уровень социализации».

После этой истории родители перевели сына из лицея и попытались привлечь руководство школы к ответственности. Сейчас эта история стала эпизодом уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет после обращения блогера и писателя Ульяны Меньшиковой. В середине ноября в Facebook она рассказала, что её 14-летний сын постоянно подвергается нападкам других учеников и даже попросил купить себе кастет для защиты. Женщина обратилась в администрацию школы, где во всём обвинили саму мать и сына, который, по мнению преподавателей, не должен был так остро реагировать на нападки.

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