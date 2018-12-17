Консультативный комитет готовит Форум высокого уровня «Пояса и пути»

Пекин, , 13:14 — REGNUM В Пекине прошло первое заседание консультативного комитета Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», в котором приняли участие отставные государственные лидеры и видные представители мировой политической элиты, сообщает Синьхуа.

Китайскую сторону представлял руководитель международного отдела ЦК КПК Ян Цзечи, в прошлом Министр иностранных дел КНР и посол в США. В своем выступлении на заседании он подчеркнул, что проект «Пояса и пути» с самого его провозглашения в 2013 году пользуется растущей поддержкой международного сообщества, и в настоящее время превратился в своеобразный мировой консенсус.

По его словам, проект важен потому, что открывает новые возможности торгово-инвестиционной либерализации, направленной на углубление экономической глобализации и совместного реагирования на общие вызовы и угрозы. Выступив в поддержку многосторонних подходов к мировой политике, Ян Цзечи заявил о готовности Китая следовать в русле курса реформ и открытости, предусматривающего активную поддержку многостороннего принципа в формировании мировой экономики.

Отметив, что учреждение Комитета является примером развития многостороннего сотрудничества в создании «Пояса и пути», «патриарх» китайской дипломатии особо подчеркнул, что со временем он превратится в своеобразный крупный «мозговой центр».

В настоящее время Комитет наделен статусом НКО, которая консультирует участников проекта «Пояса и пути» и оказывает им интеллектуальную и иную поддержку.

В завершение заседания Ян Цзечи встретился с рядом высокопоставленных иностранных членов Комитета — экс-премьером Франции Жаном-Пьером Рафареном, экс-премьером Италии и бывшим главой Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Романо Проди и другими лидерами.