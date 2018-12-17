Число погибших в результате крупного ДТП в Дагестане выросло до двух

Карабудахкент, Дагестан, , 13:10 — REGNUM Один из госпитализированных после ДТП с микроавтобусом в Дагестане скончался. В больнице по-прежнему находятся ещё 11 пострадавших, один из которых пребывает в коме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

Таким образом, мужчина 1945 года рождения стал вторым погибшим после автоаварии. Ранее сообщалось, что на месте происшествия скончалась женщина 1989 года рождения.

Напомним, ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Volkswagen произошло утром 17 декабря в Карабудахкентском районе, на автодороге «Гурбуки-Курма». По предварительной информации, в условиях плохой видимости и обледенения трассы водитель не справился с управлением, в результате чего машина слетела в кювет и опрокинулась.

Как сообщало ИА REGNUM, после происшествия в Центральную районную больницу были доставлены 12 человек, ещё одна пострадавшая переведена на амбулаторное лечение.

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