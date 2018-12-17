На такси или ползком: вокруг детских больниц Москвы нет доступных парковок

Москва, , 14:41 — REGNUM Вокруг главных детских больниц Москвы до сих пор не создано доступного парковочного пространства, где хватало бы места для всех приезжающих на машинах пациентов. За редким исключением жителям приходится оставлять авто за несколько улиц от входа в больницу, что проблемно в случае тяжело болеющего ребенка, которого привезли на консультацию, или пользоваться услугами такси. У некоторых больниц парковки есть, но часто платные, причем стоимость может быть выше средней общегородской. Неплательщиков же ждет бдительный сотрудник ЦОДД, который быстро сфотографирует номер запаковавшегося «нелегала». Корреспондент ИА REGNUM проверил парковки возле нескольких детских больниц столицы.

Морозовская детская городская клиническая больница

Территория больницы огромная. С одной стороны больницы, на 4-м Добрынинском переулке, организовали небольшую бесплатную парковку, но визуально мест на ней слишком мало — не более 20. Естественно, что все места заняты и их не хватает на всех пациентов. Со стороны других улиц парковка исключительно платная, хотя и здесь свободных мест нет, многие приезжают в больницу и уезжают из нее исключительно на такси.

Примечательно, что на 3-м Люсиновском пер. дежурит сотрудник ЦОДД, который фотографирует номера машин. На территории больницы есть огромное пространство под авто, но эта парковка только для персонала.

Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии

На Большой Полянке и Малой Якиманке, между которыми находится НИИ (Полянка, 22) парковать машины запрещено, поэтому пациенты вынуждены парковаться в соседнем Бродникове переулке. Там есть бесплатные места для такси, но шансов, что они будут свободны, мало. Также там небольшая платная парковка, мест на которой также не хватит.

Пример отсутствия доступной парковки корреспондент ИА REGNUM видел лично: ребёнок с переломом ноги прыгал на одной ноге от отделения травматологии до машины родителей в переулке. На территории НИИ места есть, но машины пациентов туда не пропускают.

Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского

Больница расположена недалеко от делового центра Москва-сити (Шмитовский пр., 29). Соответственно и ценник за парковку тут самый высокий. Есть бесплатные парковки в зоне социального объекта, но их всего 5! На территорию больницы въезд осуществляется только по пропускам.

Детская городская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова

Оказалась единственной из проверенных больниц, где визуально все в порядке. На Садовом кольце сейчас нет парковок, но проблем со въездом на территорию больницы не отмечается. Указан въезд по пропускам. На въезде сотрудник ЧОП регистрирует номера машин, спрашивает, куда следует пациент, и пропускает авто. Парковочные места на территории больницы есть и доступны для пациентов.

Отметим, что жалобы на невозможность припарковать авто возле больницы или поликлиники и связанные с этим трудности звучат давно, однако, несмотря на планы властей по решению транспортных проблем столицы, доступных парковок возле социальных объектов пока так и не появилось.

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