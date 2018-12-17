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Представительница РФ не пробилась в финал конкурса «Мисс Вселенная-2018»

Общество

Однако это событие девушку не расстроило

Чебоксары, 17 декабря 2018, 12:49 — REGNUM  18-летняя «Мисс Россия» Юлия Полячихина из Чувашии, которая представляла РФ на конкурсе «Мисс Вселенная-2018», не вошла в двадцатку лучших и, соответственно, не смогла побороться за победу в финальной части. Однако свой проигрыш девушка восприняла позитивно, заявив, что «это огромный опыт, который ей очень пригодится в жизни и профессиональной деятельности».

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По словам Анатолия Данилова — заведующего кафедрой журналистики Чувашского государственного университета, где учится Полячихина, девушка очень достойно представила свою страну на конкурсе.

«И эксперты её хвалили, и ведущие. И костюмы Юлины все запомнили. Она там не пасовала, была очень уверенной», — приводит РИА Новости слова Данилова.

Теперь Юлии Полячихиной предстоит ещё одно важное испытание — сдача зимней сессии в университете.

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Как сообщало ИА REGNUM, победительницей конкурса «Мисс Вселенная», который прошёл в столице Таиланда Бангкоке, стала 24-летняя участница из Филиппин Катриона Грэй. Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Тройку лидеров замкнула участница от Южно-Африканской Республики Тамарин Грин.

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