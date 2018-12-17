Жители Украины верят в святого Николая больше, чем в Деда Мороза — опрос

Киев, 17 декабря 2018, 12:46 — REGNUM Для 40% жителей Украины любимыми праздниками являются Новый год и Рождество, сказано в исследовании социологической группы «Рейтинг», опубликованном 17 декабря на официальном сайте организации.
По данным социологов, в Деда Мороза верит 25% граждан Украины. В то же время в святого Николая верит 43% опрошенных.
На Юге и Востоке Украины больше любят Новый год, а на Западе — Рождество.
Напомним, украинские власти целенаправленно навязывают всей стране культ святого Николая, более популярного в Галичине. В то же время, украинская пропаганда считает Деда Мороза пережитком СССР.
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