Жители Украины верят в святого Николая больше, чем в Деда Мороза — опрос

Киев, , 12:46 — REGNUM Для 40% жителей Украины любимыми праздниками являются Новый год и Рождество, сказано в исследовании социологической группы «Рейтинг», опубликованном 17 декабря на официальном сайте организации.

По данным социологов, в Деда Мороза верит 25% граждан Украины. В то же время в святого Николая верит 43% опрошенных.

На Юге и Востоке Украины больше любят Новый год, а на Западе — Рождество.

Напомним, украинские власти целенаправленно навязывают всей стране культ святого Николая, более популярного в Галичине. В то же время, украинская пропаганда считает Деда Мороза пережитком СССР.

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