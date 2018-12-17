Астраханский депутат вышел на зарядку с розовым кроликом в День трезвости

Астрахань, , 12:34 — REGNUM В Астраханской области 15 декабря в десятый раз отметили День трезвости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в этот день в торговых точках регионах была запрещена продажа алкоголя, а в районах прошли праздничные мероприятия.

В праздновании принял участие депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль. На своей странице в соцсети он рассказал о «зарядке трезвости», которая прошла в спорткомплексе «Спартак». Собравшиеся молодые астраханцы поучаствовали в разминке, которую проводили тренеры и аниматор в ростовом костюме розового зайца.

«Именно наш регион первым в России стал проводить эту акцию 10 лет назад, так что сегодня у астраханского Дня трезвости ещё и юбилей. Радует, что Астраханская область уже несколько лет входит в двадцатку мало пьющих регионов России», — поделился радостью Леонид Огуль.

Ранее в областном центре прошли приуроченные ко Дню трезвости профилактические часы со студентами, кинопоказы о вреде алкоголя и книжные выставки. Правда, не все жители региона оценили праздник здорового образа жизни. Комментаторы в соцсетях утверждают, что продажа алкоголя была ограничена только в крупных сетевых магазинах, а небольшие торговые точки региональную акцию не поддержали.