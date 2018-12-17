Петиция о московских парковках набрала почти 300 тысяч подписей

Москва, , 12:20 — REGNUM Петиция против новых правил парковки в центре Москвы набрала почти 300 тысяч подписей. Документ размещён на сервисе Change.org.

Автором является движение «Синие ведёрки». В тексте требуют отменить правила, которые действуют в столице с 15 декабря. В частности, повысилась стоимость до отметки в 380 тысяч рублей в час, сократилось бесплатное время с 15 минут до 5. Кроме того, за стоянку в воскресенье также введена плата.

Кроме этого, петиция предлагает отправить в отставку вице-мэра Москвы, курирующего транспортную отрасль, Максима Ликсутова.

«Платные парковки в Москве в целом — это искусственная фрагментация когда-то бывшего единым города на социальные страты, на обеспеченных жителей и гетто. Всё это даст крайне негативные последствия уже в среднесрочной перспективе и существенно повысит рост социальной напряженности среди москвичей», — указано в тексте.

По состоянию на 12:00 17 декабря петиция набрала более 292 тысяч подписей. Примечательно, что данный результат достигнут менее, чем за 10 дней — документ размещён 8 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» подвело первые итоги новых мер, сообщив, что благодаря введению оплаты парковки по воскресеньям сократилось среднее время стоянки в три раза — с 4 часов до 1,3 часов.

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