В Дагестане состоялся суд сразу над 10 обвиняемыми в убийстве

Махачкала, , 12:27 — REGNUM В Дагестане в рамках одного уголовного дела на скамье подсудимых оказались одновременно 10 человек. Им было предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в числе которых убийство, совершенное организованной группой, покушение на убийство, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Верховного суда Дагестана. Все обвиняемые являлись сотрудниками ООО «Кизлярский универсальный рынок», к тому же приходятся друг другу родственниками и друзьями.

Согласно материалам дела, в 2014 году подсудимые посчитали, что новое руководство рынка в лице коммерческого директора хочет их уволить. 8 октября они решили объединиться и убить руководителя и его сторонников.

Подсудимые разработали план и на следующий день собрались в помещении администрации рынка. Часть из них вошла в кабинет коммерческого директора. Когда начальник службы безопасности рынка попытался вытолкнуть вошедших из помещения, в него несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

В это же время участники нападения стали стрелять и в других сотрудников, по их мнению, являвшихся сторонниками нового директора рынка. В результате, помимо погибшего начальника службы безопасности, еще шестеро получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. После совершения преступления нападавшие скрылись на заранее приготовленных автомобилях.

Кроме того, трое из фигурантов дела обвинялись в том, что в 2013 году они, будучи охранниками рынка, совершили кражу товара из нескольких торговых точек, одну из которых ещё и подожгли. Четверым также вменялось приобретение и хранение наркотического средства, обнаруженного у них при обыске.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

«В практике Верховного суда Дагестана это первый случай рассмотрения столь сложного уголовного дела в отношении такого количества подсудимых по многоэпизодному обвинению с большим объемом материалов при участии коллегии присяжных, которая в ходе разбирательства была дважды распущена», — отмечает пресс-служба суда.

Трое из подсудимых оправданы по всем эпизодам обвинения и освобождены из-под стражи в зале суда. В отношении остальных подсудимых судебное разбирательство продолжится уже без присяжных. Заседание с обсуждением последствий вердикта состоится 20 декабря.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что четверых жителей Дагестана суд признал виновными в совершении ряда тяжких преступлений, в числе которых похищение человека, убийство, незаконный оборот оружия и другие.

В январе 2016 года Вадим А. создал преступную группу, в которую вовлек двоих своих товарищей. Злоумышленники незаконно покупали в аптеках Москвы сильнодействующие лекарства и продавали их в Махачкале. Однако в конце того же года ОПГ распалась, а вышедшие из ее состава мужчины продолжили самостоятельно заниматься прежней деятельностью. В связи с этим у Вадима А. возник конфликт с бывшими подельниками. На этой почве он в сговоре с Шахмуратом И, Тамирланом К. и Эдманом Д. на одного из них совершил разбойное нападение и похитил его, а второго — убил. Организатора преступлений Вадима А. суд отправил за решётку на 13 лет. Шахмурату И. и Тамирлану К. назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, Эдману Д. — в виде одного года и трёх месяцев.