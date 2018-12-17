В Киево-Печерской лавре началось экстренное заседание синода УПЦ МП

Киев, 17 декабря 2018, 12:21 — REGNUM В резиденции митрополита Павла, расположенной на территории Киево-Печерской лавры, началось экстренное заседание синода канонической Украинской православной церкви, заявили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП, сказано 17 декабря на официальном сайте церкви.
На встрече присутствует глава церкви митрополит Онуфрий, а также семь постоянных и трое временных членов синода.
«Во время работы заседания священного синода УПЦ будут рассмотрены вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской православной церковью», — сказано в сообщении.
Напомним 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся «собор» украинских раскольников, на котором был избран глава новой «церкви» Епифаний. Служитель культа заявил, что он является митрополитом Киевским, а глава канонической УПЦ «лишился» этого титула.
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