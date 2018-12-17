Ярославская область закупила 7 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Ярославль, , 11:43 — REGNUM Семь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов и два передвижных флюорографа будут отправлены в муниципальные районы Ярославской области, их закрепят за Центральными районными больницами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном.

Средства на закупку новых медицинских комплексов выделены региону из резервного фонда Правительства РФ. Стоимость — более 60 миллионов руб.

В настоящее время в Ярославской области работают три передвижных ФАПа. Они обслуживают Пошехонский, Рыбинский и Борисоглебский районы. Жители отдаленных мест региона новые фельдшерско-акушерские пункты ждут с нетерпением. Износ стационарных ФАПов достигает 100 процентов. В некоторых селах и деревнях территориальная удаленность от центральных районных больниц и ближайших амбулаторий очень высока. Сельчанам новые передвижные ФАПы просто необходимы. В большинстве своем основные жители отдаленных мест — пенсионеры, им сложно, а порой и вовсе невозможно добираться до районных больниц.

ФАПы закуплены регионом для Некоузской, Ростовской, Переславской, Брейтовской, Угличской и Ярославской центральных районных больниц, а также для ЦРБ им. Д.Л. Соколова в Мышкине. Учитывая численность населения, территориальную разобщенность населенных пунктов, уровень заболеваемости туберкулезом, передвижные флюорографы приобретены для Ярославской ЦРБ и Рыбинской центральной районной поликлиники.

В ближайшие дни новые мобильные медицинские комплексы будут представлены на Советской площади областного центра.

Закупка передвижных ФАПов осуществлена в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина, который в своем послании Федеральному Собранию подчеркнул особую роль в организации оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью менее 100 человек. И здесь на первое место выходят именно передвижные ФАПы.