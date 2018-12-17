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Спасатели помогли жительнице Тувы снять кольцо, которое она носила 30 лет

Общество

Сначала кольцо хотели разрезать, но женщина попросила сохранить дорогое для неё украшение

Спасатели помогли жительнице Тувы снять кольцо, которое она носила 30 лет
Иллюстрация: Скриншот со страницы группы «МЧС Тыва — сообщество безопасности». Vk.com
Спасатели помогли жительнице Тувы снять кольцо

Кызыл, 17 декабря 2018, 11:39 — REGNUM  С необычной просьбой к спасателям Тувинского поисково-спасательного отряда обратилась жительница республики. Она попросила помочь ей снять обручальное кольцо. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в региональном главке МЧС.

На момент обращения палец сильно опух. Спасатели решили разрезать кольцо, но женщина попросила сохранить дорогое для неёй украшение, которое она не снимала в течение 30 лет.

«Спасатели пошли ей навстречу и при помощи ниток и масла сняли кольцо», — говорится в сообщении в группе МЧС Тувы в соцсети «ВКонтакте».

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