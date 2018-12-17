Спасатели помогли жительнице Тувы снять кольцо, которое она носила 30 лет

Кызыл, , 11:39 — REGNUM С необычной просьбой к спасателям Тувинского поисково-спасательного отряда обратилась жительница республики. Она попросила помочь ей снять обручальное кольцо. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в региональном главке МЧС.

На момент обращения палец сильно опух. Спасатели решили разрезать кольцо, но женщина попросила сохранить дорогое для неёй украшение, которое она не снимала в течение 30 лет.

«Спасатели пошли ей навстречу и при помощи ниток и масла сняли кольцо», — говорится в сообщении в группе МЧС Тувы в соцсети «ВКонтакте».