Понедельник, 17 Декабря 2018 года
13:04:57 МСК

В Туркестанской области Казахстана открыли семь модульных медпункта

Общество

Медицинские пункты были построены за два месяца

Туркестан, Казахстан, 17 декабря 2018, 11:37 — REGNUM  В Толебийском районе Туркестанской области Казахстана открыли семь модульно-конструктивных медицинских пунктов, сообщает 17 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на областное управление здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что медицинские пункты были построены за два месяца. Реконструкцию также прошло приемное отделение Толебийской районной больницы.

Стоимость строительства модульных медпунктов составила 30 млн тенге ($80 906). Новые объекты полностью оснастили медицинским оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в рамках государственно-частного партнерства в республике появятся три университетские больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют открыть три университетские больницы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина Туркестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить