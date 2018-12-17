В Туркестанской области Казахстана открыли семь модульных медпункта

Туркестан, Казахстан, , 11:37 — REGNUM В Толебийском районе Туркестанской области Казахстана открыли семь модульно-конструктивных медицинских пунктов, сообщает 17 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на областное управление здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что медицинские пункты были построены за два месяца. Реконструкцию также прошло приемное отделение Толебийской районной больницы.

Стоимость строительства модульных медпунктов составила 30 млн тенге ($80 906). Новые объекты полностью оснастили медицинским оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в рамках государственно-частного партнерства в республике появятся три университетские больницы.

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