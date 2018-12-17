Главгосэкспертиза одобрила проект южного обхода Владимира

Владимир, , 11:34 — REGNUM Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции участка трассы М-7 «Волга» во Владимирской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проект подразумевает расширение южного обхода Владимира и реконструкцию участка на территории Собинского и Судогодского районов. Планируется, что деньги на дорожное строительство будут выделены из федерального бюджета.

Общая протяженность участка, который планируется реконструировать, — 15,6 км. На нем дорога будет расширена до четырех полос. Кроме того, в проекте есть строительство новых путепроводов и демонтаж одного старого.

«На реконструируемом участке будет обустроено двадцать пять новых примыканий и две транспортные развязки в разных уровнях — на участке начала южного обхода Владимира и в месте пересечения с автомобильной дорогой «Владимир — микрорайон Мостострой». На транспортных развязках построят путепроводы», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что о возможной реконструкции дороги сообщалось в сентябре 2018 года. Тогда также планировалось строительство северного обхода города. Как заявлял глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, дорога должна быть готова к 2024 году. Позже этот проект одобрил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

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