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Задержанные РФ сотрудники СБУ выполняли задание — пресс-служба ведомства

Общество

В ведомстве дали официальный ответ журналистам

Киев, 17 декабря 2018, 11:30 — REGNUM  Сотрудники СБУ, которых обнаружили российские пограничники на борту трёх судов украинских ВМС, задержанных в районе Керченского пролива, выполняли контрразведывательные задания, сообщили 17 декабря «Украинским новостям» в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе отметили, что российская сторона не предлагала СБУ обменять своих сотрудников.

Напомним, три корабля украинских ВМС были задержаны в российских территориальных водах 25 ноября. Во время задержания был открыт огонь, поскольку украинские моряки сознательно игнорировали предупреждения российских пограничников. Обошлось без жертв и увечий.

Позже глава СБУ Василий Грицак подтвердил наличие офицеров ведомства на борту задержанных кораблей.

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