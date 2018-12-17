Задержанные РФ сотрудники СБУ выполняли задание — пресс-служба ведомства

Киев, , 11:30 — REGNUM Сотрудники СБУ, которых обнаружили российские пограничники на борту трёх судов украинских ВМС, задержанных в районе Керченского пролива, выполняли контрразведывательные задания, сообщили 17 декабря «Украинским новостям» в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе отметили, что российская сторона не предлагала СБУ обменять своих сотрудников.

Напомним, три корабля украинских ВМС были задержаны в российских территориальных водах 25 ноября. Во время задержания был открыт огонь, поскольку украинские моряки сознательно игнорировали предупреждения российских пограничников. Обошлось без жертв и увечий.

Позже глава СБУ Василий Грицак подтвердил наличие офицеров ведомства на борту задержанных кораблей.

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