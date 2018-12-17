Начальник Свердловской железной дороги обжаловал свой арест

Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM В Екатеринбурге отправленный под арест начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов обжаловал решение Ленинского районного суда города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение апелляционной жалобы состоится в Свердловском областном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения обвиняемому в получении взятки Алексею Миронову в виде ареста на два месяца.

Напомним, что начальник Свердловской железной дороги был задержан 13 декабря, и в тот же день сотрудники управления ФСБ и следователи Уральского управления СКР на транспорте провели на его рабочем месте обыск. На следующий день чиновнику были предъявлены обвинения.

Отметим, что на время проведения следственных действий руководство Свердловской железной дорогой осуществляет первый заместитель Алексея Миронова Валентин Искоростенский.

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