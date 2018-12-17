В Чувашии предлагают запретить продажу вейпов подросткам

Чебоксары, , 11:03 — REGNUM В Чувашии планируют запретить продажу вейпов и электронных сигарет подросткам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект закона вынесен на сессию регионального парламента, которая состоится 18 декабря.

Законопроект разработан «в целях защиты жизни и здоровья не достигших возраста 18 лет граждан». Согласно документу, депутаты предлагают запретить на территории Чувашии запретить продажу несовершеннолетним «электронных систем доставки никотина (ЭСДН), жидкостей и безникотиновых жидкостей».

«Введение ограничения продажи ЭСДН обусловлено ростом популярности использования среди несовершеннолетних. Доступность приобретения способствует приобщению детей к курению и привыканию к никотину и, как результат, согласно выводам доклада Всемирной организации здравоохранения, повышает риск хронических болезней легких, рака легких, сердечно-сосудистых и других заболеваний, связанных с курением», — отмечается в пояснительной записке.

За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Напомним, наиболее распространенным вариантом ЭСДН являются электронные сигареты и вейпы, где вместо сжигания или использования табачного листа происходит испарение раствора для его вдыхания. Изделия имеют картридж с раствором, содержащим никотин в концентрации от нуля до 4,8%, чаще всего используются растворы 1,2% — 2,4% никотина.

«Никотин чрезвычайно токсичен. Он действует как нейротоксин, вызывая паралич нервной системы (остановка дыхания, прекращение сердечной деятельности, смерть). Средняя летальная доза для человека — 0,5−1 мг/кг. Многократное употребление никотина вызывает физическую и психическую зависимости. Используемые в ЭСДН растворы содержат и другие химические вещества, некоторые из которых считаются токсичными», — поясняют в Роспотребнадзоре России.

«Роспотребнадзор обращает внимание на то, что производители используют агрессивное продвижение устройств для вейпинга. Электросигареты могут бездоказательно позиционироваться производителями в качестве средства никотинзаместительной терапии, однако они фактически могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они чрезвычайно популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них», — отмечают в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в комитете Госдумы по охране здоровья есть сторонники приравнивания вейпов к сигаретам. Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним действует в Удмуртии, Ростовской и Волгоградской областях, на Ставрополье.