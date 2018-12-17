СМИ: Фигурант дела минздрава Камчатки пошёл на сделку со следствием

Петропавловск-Камчатский, , 11:42 — REGNUM Совладелец крупнейшей строительной компании Камчатки, получавшей самые большие правительственные заказы, Вагиф Мурсалов, проходящий вместе с экс-министром здравоохранения полуострова Татьяной Лемешко по делу о растрате не менее 22 млн рублей, пошел на сделку со следствием и отпущен из СИЗО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, Вагиф Мурсалов проходит по одному делу с бывшим министром здравоохранения Камчатки Татьяной Лемешко. Группу обвиняют в том, что она, путем мошеннической схемы с приобретением помещений для поликлиники в Петропавловске-Камчатском, присвоила не менее 22 млн рублей.

ИА Камчатка-Информ ссылаясь на собственный источник в СКР по Камчатскому краю, сообщило, что Вагиф Мурсалов пошел на сделку со следствием и активно с ним сотрудничает.

Но ситуация с этим уголовным делом, по данным СМИ, странная. Как сообщил источник издания, в СК собирались признать минздрав Камчатки потерпевшей стороной — ведь, как полагают следователи, 22 млн рублей были перечислены на счёт фирмы Вагифа Мурсалова из бюджета, деньги были предназначены на покупку помещений поликлиники. Но из правительства Камчатского края никаких заявлений не поступало. Поэтому 22 млн арестованных бюджетных рублей остаются невостребованными. И останутся таковыми до решения суда, который должен будет установить, кому был причинён ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совместной операции УФСБ и СКР по Камчатскому краю была установлена растрата не менее 22 млн бюджетных средств, предназначенных для приобретения помещений для поликлиники. Обвиняемыми по делу проходит теперь уже бывший министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко и крупнейший строитель полуострова Вагиф Мурсалов. По версии следствия, путем мошеннической схемы группа присвоила бюджетные деньги. Вместо 24 млн за помещения было заплачено из бюджета 46 млн рублей.