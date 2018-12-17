Известные разработчики видеоигр рассказали о своих «преступлениях»

Портленд, США, , 11:30 — REGNUM Один из основателей независимой студии — разработчика игр Fullbrigth призвал геймдизайнеров делиться своими «преступлениями». Стив Гейнор рассказал о хитростях и уловках, использованных при разработке игры Gone Home, в своём Twitter-аккаунте, и многие разработчики присоединились к флешмобу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Весь скрипт Gone Home состоял из двух огромных таблиц uScript, потому что я не знал, как связать между собой множество небольших таблиц одновременно. Их две, потому что первая стала работать слишком медленно. Теперь ваша очередь», — пишет Стив Гейнор

Разработчики многих известных игровых проектов начали отвечать на публикацию Гейнора и делиться своими уловками при разработке видеоигр. Оказалось, что многие игровые особенности изначально были ошибками или недоработками процесса разработки.

«Моя самая первая игра (Earthworm Jim 3D) не имела скриптового языка. Тогда я использовал невидимые моечные машины, размещённые в небе. Они перемещались по специальным анимированным дорожкам в нужное время и запускали необходимые игровые события. Отладка была сущим кошмаром», — пишет разработчик студии DICE Эрик Холмс (трудился над Batman: Arkham Origins).

«Рождественские ёлки в Ultima Online. У нас не было специального арта для них, поэтому я прикрепил особый скрипт к обычной сосне. Он создавал небольшие цветные драгоценные камни, которые я переместил в вертикальную плоскость. Затем каждому из этих камней мы задали скрипт, который заставлял их исчезать и появляться снова — так мы добились эффекта мерцания», — пишет независимый геймдизайнер Раф Костер (работал над проектами Everquest, Star Wars: Galaxies).

«В Trivia Murder Party у нас была пустая колонка в таблице лидеров, которую нужно было заполнить. Ради шутки я предложил добавить в таблицу «харизму» и всегда ставить её на ноль. Я до сих пор получаю вопросы от игроков о том, как увеличить свою харизму в игре», — пишет сотрудник студии-разработчика Jackbox Games Арни Никэмп (работал над проектами YOU DON’T KNOW JACK, Drawful).

Напомним, что в интернет-сообществе подобные меры разработчиков называют «костылями». Костыль — это особое средство для добавления новых особенностей или исправления ошибок без серьёзной переработки всей системы. Так, в игре Assassins Creed ячейки здоровья игрока распределены неравномерно. В самой последней ячейке всегда выше уровень здоровья, для того чтобы игрок мог ощутить «победу на последнем издыхании». А в игре Duke Nukem 1996 года выпуска нет настоящих зеркал. Дело в том, что технология того времени не могла создать реалистичное отражение в зеркале, поэтому разработчики просто создали копию необходимой комнаты, ставили её напротив оригинала и создавали в ней ещё одного главного героя, который копировал все движения игрока.

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