К штабам студотрядов из Тамбова приставят деканаты учебных заведений

Тамбов, , 10:33 — REGNUM Деканаты учебных заведений Тамбова помогут командирам, комиссарам и мастерам штабов формировать студенческие отряды для выполнения временных и сезонных работ, сообщает 17 декабря пресс-служба Тамбовского государственного технического университета.

Соглашение о содействии занятости и трудоустройству студенческой молодёжи подписали председатель Совета ректоров области Владислав Юрьев и руководитель Тамбовского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды», студент ТГТУ Андрей Руднев.

В соответствии с договорённостью, студотряды будут формироваться по пяти направлениям: проводники, педагогические отряды, сервисные, сельскохозяйственные и строительные.

«Здорово, что идёт возрождение добрых традиций, — отметил Юрьев. — Молодёжь, которая вступает в Российские студенческие отряды, не только приобретает опыт по тому профилю, по которому обучается, но и может зарабатывать, учится брать на себя ответственность. Это важно в современном обществе».

В настоящее время тамбовское отделение молодёжной организации насчитывает 346 студентов. Из них 250 человек в этом году прошли трудовой семестр. Студенты ТГТУ участвуют в строительстве жилья и инфраструктурных объектов. Неоднократно они ездили на крупные стройки федерального значения, были задействованы в восстановлении Цхинвала, строительстве олимпийских объектов в Сочи.

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