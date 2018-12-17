В Twitter делятся необычными находками из мужских ванных комнат

Вашингтон, , 11:02 — REGNUM В Twitter запустили тред, в котором пользовательницы делятся странными находками из мужских ванных комнат. Лобстер в ванной, полка в стене, картонный человек и другие предметы могут побороться за первенство в известном меме «Как тебе такое, Илон Маск?», передает корреспондент ИА REGNUM.

Серию твитов запустила Джоди Г., которая попросила своих подписчиц поделиться самыми странными вещами, которые они обнаруживали в ванных комнатах и туалетах, принадлежащих мужчинам. Девушка, в свою очередь, прикрепила фотографию необычного приспособления — вантуза, скрепленного с расческой.

https://twitter.com/jodieegrace/status/1073658347751071744

Пост стал вирусным и набрал более 50 тыс. лайков и тысячи комментариев. Юзеры делятся находками, часть из которых свидетельствуют о смекалке своих хозяев, а другие вызывают недоумение.

https://twitter.com/alexxaandraaaa/status/1073922624227631104

https://twitter.com/NightInTheTrash/status/1074337698423468032

https://twitter.com/thestoryofpat/status/1074349811862855680

https://twitter.com/sherzhang/status/1074186283726057472

https://twitter.com/harley_schroyer/status/1074161477655748608

https://twitter.com/lindsrio/status/1073995055227125760

Ранее в Twitter запустили тред о том, как и когда мужчинам нужно пожимать руки друг другу. Оказалось, есть множество нюансов, например, как пожимать руки в туалете, в перчатках или девушкам.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый тред в Twitter: как правильно пожимать руки?