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В Ханое прошла выставка моды «International Fashion Fair 2018»

Общество

Объем двусторонней торговли между Индонезией и Вьетнамом вырос до 6,3 млрд долларов США

В Ханое прошла выставка моды «International Fashion Fair 2018»
Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР
Легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты

Ханой, 17 декабря 2018, 10:38 — REGNUM  В честь празднования 63-летия установления дипотношений между Индонезией и Вьетнамом в Ханое прошла выставка моды «International Fashion Fair 2018», сообщает Antaranews.

Известно, что на выставке были представлены 34 индонезийских бренда. В мероприятии также приняли участие послы и представители дипломатических миссий в Ханое, представители министерств и ведомств Вьетнама, а также министерства торговли и министерства иностранных дел Индонезии.

Посол Индонезии в Ханое Ибн Хади назвал это событие «дипломатией моды», а также выразил надежду на то, что к 2020 году двусторонняя торговля достигнет 10 млрд долларов США.

В настоящее время объем двусторонней торговли между Индонезией и Вьетнамом вырос до 6,3 млрд долларов США.

Напомним, мероприятие «International Fashion Fair 2018» проходит с 13 по 18 декабря 2018 года в международном выставочном центре в Ханое.

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Внешняя политика Индонезии
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