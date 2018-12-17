Общественники засомневались в законности вырубки лесов вокруг Новосибирска

Новосибирск, , 10:16 — REGNUM Новосибирские общественные активисты заявили о хищении 28 тысяч гектаров бывших колхозных лесов. Местные жители обеспокоены вырубкой деревьев вокруг регионального центра. Общероссийский народный фронт обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в ОНФ, признаки хищения бывших колхозных лесов были обнаружены в ходе работы по формированию «зеленого щита» вокруг Новосибирска. Выяснилось, что на территории Новосибирского района находится значительное количество участков, где сельские леса переведены в другие категории земель, проданы и бесконтрольно вырубаются. Раньше они были колхозными лесами, но потом территория потеряла чёткий правовой статус, не была передана в государственный лесной фонд, а переведена на «неясных правовых основаниях» в земли иных категорий (в том числе в земли поселений) и, таким образом, юридически лес на этих участках якобы перестал существовать.

«Леса вокруг мегаполиса находятся сегодня в плачевном состоянии. Вырубка производится по многим причинам, но большинство из них связаны с деньгами — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Соколов. — В Новосибирском районе осталось много коренных лесов, которые произрастают на землях сельхозугодий. Мы видим обоснованное противостояние жителей села Жеребцово, посёлка Ложок, села Сосновка «освоению» территории района в виде вырубок леса».

Соколов считает, что все залесенные участки необходимо передать в Гослесфонд. Пока же общественные активисты обратились в прокуратуру Новосибирской области с просьбой проверить обоснованность перевода сельских лесов в земли иных категорий и выдачи разрешений на их вырубку.

Отметим, что тема леса актуальна для Новосибирской области. Осенью 2018 года Сибирская оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела в связи с контрабандой древесины. Как выяснилось, участники организованной преступной группы, во главе которой был новосибирец, незаконно переправили через таможенную границу России из Иркутской области в Узбекистан более 40 тысяч кубометров леса общей стоимостью около 360 млн рублей.

Годом ранее в Новосибирской области из-за договора аренды 258 тысяч гектаров леса на 49 лет должности лишился заместитель председателя правительства региона Василий Пронькин. Сделка подразумевала аренду леса на территории Тогучинского и Болотнинского районов всего за 11,83 млн рублей в год. Лесные угодья планировали передать частнику в долгосрочную аренду без визы главы региона.

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В том же году новосибирцы били тревогу, когда непарный шелкопряд распространился на десятки километров в лесах Убинского района.

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