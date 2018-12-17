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Московские водители сократили время парковки из-за введения оплаты

Общество

16 декабря стало первым платным воскресеньем для парковок в Москве

Москва, 17 декабря 2018, 10:14 — REGNUM  Средняя продолжительность парковки в воскресенье 16 декабря в центре Москвы сократилась втрое, передаёт 17 декабря «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

16 декабря стало первым платным воскресеньем для парковок в Москве. Кроме того, с 15 декабря в столице выросли тарифы на стоянку, а также уменьшилось время бесплатной остановки с 15 до 5 минут.

«Первые данные показали, что средняя продолжительность стоянки автомобиля в воскресенье в центре Москвы сократилось с 4 до 1,3 часов, что позволило большему количеству автомобилистов в нужный момент найти свободное место для парковки», — рассказали в ГКУ.

Кроме того, машины в центре 16 декабря перестали ставить в 2−3 ряда и на тротуарах, отмечают в АМПП. Количество штрафов сократилось на 20% по сравнению с прошлым воскресеньем.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря, в первый день новых правил, количество свободных мест на парковках в центре Москвы было небольшим, причём они встречались преимущественно на периферийных улицах. Парковки у Арбата, Москва-сити, на Тверской были полностью заполнены, несмотря на выросший тариф и выходной.

Кроме того, новые цены активно встретил «бизнес» сотрудников охраны в ЦАО, разрешающих поставить транспорт во дворах своих предприятий за умеренную плату.

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Платные парковки
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