Понедельник, 17 Декабря 2018 года
13:11:24 МСК

ЮНИСЕФ: в Индии устоялись нормы, которые притесняют женщин

Общество

Официальный представитель ЮНИСЕФ заявил, что власти Индии должны обратить внимание на проблему гендерного неравенства в стране

Нью-Дели, 17 декабря 2018, 12:16 — REGNUM  «Индия должна обратить внимание на устоявшиеся социальные нормы, которые способствуют притеснению женщин в стране. Подобная проблема тормозит развитие страны», — заявил журналистам заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абдиди.

Он привел в пример ситуацию в Патне, когда местные семьи не отдают девочек в семье на лечение, считая их «финансовым бременем» для семьи.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Омар Абдиди отметил, что решение данной проблемы может осуществляться через различные образовательные, правительственные программы и через систему денежных трансфертов.

По его мнению, огромное значение в решении проблемы гендерного неравенства может иметь программа раннего развития детей.

Омар Абдиди заявляет, что необходимо принимать меры как государственного, так и частного инвестирования в будущее девочек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить