ЮНИСЕФ: в Индии устоялись нормы, которые притесняют женщин

Нью-Дели, , 12:16 — REGNUM «Индия должна обратить внимание на устоявшиеся социальные нормы, которые способствуют притеснению женщин в стране. Подобная проблема тормозит развитие страны», — заявил журналистам заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абдиди.

Он привел в пример ситуацию в Патне, когда местные семьи не отдают девочек в семье на лечение, считая их «финансовым бременем» для семьи.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Омар Абдиди отметил, что решение данной проблемы может осуществляться через различные образовательные, правительственные программы и через систему денежных трансфертов.

По его мнению, огромное значение в решении проблемы гендерного неравенства может иметь программа раннего развития детей.

Омар Абдиди заявляет, что необходимо принимать меры как государственного, так и частного инвестирования в будущее девочек.