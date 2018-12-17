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В Москве 17 декабря ожидается облачная погода без осадков

Общество

Днем в мегаполисе температура воздуха составит –12…–10 °С, ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3–8 м/с

В Москве 17 декабря ожидается облачная погода без осадков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зима в Москве

Москва, 17 декабря 2018, 09:56 — REGNUM  Сегодня, 17 декабря, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

«Облачно с прояснениями. Без осадков. Местами гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

Отмечается, что днем в Москве температура воздуха составит −12…−10 °С, ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3−8 м/с, атмосферное давление составит 765 мм. рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» напомнили, что в Москву и Московскую область 17 декабря пришли Варваринские морозы. В народе говорят: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!» — сообщили синоптики.

Читайте также: «Береги нос да ухо!» — синоптики о Варваринских морозах в Москве

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