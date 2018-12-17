В Рязани работу для пожилых людей будут искать через новый центр занятости

Рязань, , 09:55 — REGNUM В Рязани 15 декабря открылся центр занятости нового формата, в котором отдельно будут работать с пенсионерами и людьми предпенсионного возраста, сообщила пресс-служба регионального правительства. Также в новом центре специалисты будут подыскивать места для молодежи.

По словам губернатора Николая Любимова, в центре занятости нового формата работа организована таким образом, что искать работу для пожилых людей и молодежи можно отдельно, в том числе и с помощью электронного документооборота.

«Важно, что здесь будут обучать людей, которые ищут новую конкурентоспособную профессию. Использование более тесного формата общения с работодателями позволит нам совместно с учебными заведениями выпускать специалистов, отвечающих требованиям сегодняшнего дня», — сказал Николай Любимов.

На открытии центра также присутствовал полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Он отметил, что центр занятости нового формата — первый в Центральном федеральном округе. Этот опыт намерены передавать и в другие регионы.

ИА REGNUM напоминает, что о создании центра занятости для людей предпенсионного возраста стало известно в сентябре 2018 года. Тогда же депутаты Рязанской областной думы приняли законопроект, который сохраняет региональные льготы людям предпенсионного возраста. Ранее право на ряд льгот имели только люди, ставшие пенсионерами. Кроме того, сообщалось, что с 2019 года люди предпенсионного возраста, проживающие в Рязанской области, получат возможность пройти профессиональное переобучение и получить новую, востребованную на рынке профессию. Работодатели будут получать субсидии на эти цели — примерно по 34 тыс. рублей на одного человека.

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