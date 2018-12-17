77-я годовщина освобождения Калинина: в Твери вспоминали защитников города

Тверь, , 09:47 — REGNUM 77-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков широко отметили в Твери. Основные памятные мероприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, состоялись 16 декабря.

В торжественном митинге, посвященном годовщине освобождения города, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководители области, депутаты Госдумы, жители и гости города. Глава региона Игорь Руденя отметил, что освобождение Калинина 16 декабря 1941 года, первого областного центра в СССР, очищенного от врага, «дало людям уверенность в том, что враг будет разбит и победа будет за нами».

В мероприятии приняли участие ветераны — освободители города: сегодня в Твери их проживает трое, среди них — Антонина Гордеева.

«Центр города был разрушен, в основном бои шли со стороны Мигалово, на Ленинградском проспекте, у Горбатого моста. 16 декабря 41-го года Калинин уже полностью был освобожден от фашистов. Хочу обратиться к нашему молодому поколению: берегите свой родной город, свою малую родину и всегда будьте готовы к защите нашей великой России», — сказала Антонина Филипповна.

Участники церемонии почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания. К Обелиску и Вечному огню возложили венки и цветы, а затем войска Тверского гарнизона прошли торжественным маршем.

Калинин был захвачен противником 14 октября 1941 года, несмотря на ожесточенное сопротивление советских войск. Город имел стратегическое значение для вражеского командования: крупный промышленный и транспортный узел, он должен был использоваться для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР. 19 октября был образован Калининский фронт, командовал которым генерал-полковник Конев. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление, а уже 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов. Калинин стал первым областным центром СССР, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.