2019 год в Мексике объявлен годом национального героя — Эмилиано Сапаты

Мехико, , 12:27 — REGNUM Палата депутатов Мексики (нижняя палата мексиканского парламента) проголосовала за то, чтобы 2019 год носил имя героя Мексиканской революции 1910−1917 гг., предводителя крестьянского движения на юге страны Эмилиано Сапаты.

В официальном заявлении органа подчёркивается, что решение было принято единогласно всеми 450 депутатами. Палата призвала все мексиканские штаты, муниципалитеты и индейские общины присоединиться к данной инициативе.

Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина», мексиканское правительство, при содействии органов законодательной и судебной власти, а также органов самоуправления, разработает программу мероприятий, которые будут приурочены к 100-летию гибели Сапаты 10 апреля 1919 года.

Эмилиано Сапата вошёл в историю благодаря своей самоотверженной борьбе за передачу земель латифундистов крестьянам. Вместе с соратниками революционер разработал «План Аялы», предусматривавший ликвидацию крупной земельной собственности за выкуп и наделение крестьян землёй. Родом из очень бедной семьи, практически безграмотный, Сапата, тем не менее, возглавил революционное движение, сыгравшее ключевую роль в поворотных моментах истории страны, таких как падение диктатуры Диаса, правление Франсиско Мадеро. Также Сапата сыграл важную роль в свержении контрреволюционного правительства Викториано Уэрты в 1914 г.