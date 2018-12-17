В Зауралье мать с младенцем остались без жилья и помощи

Курган, , 09:52 — REGNUM Сельская администрация Медведского Щучанского района Курганской области бросила на произвол судьбы мать с младенцем, дом которых сгорел. Восстанавливать социальную справедливость пришлось с помощью прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

В своём обращении в прокуратуру женщина указала, что в период беременности она находилась в больнице. Тем временем её дом сгорел во время пожара. После рождения ребёнка она с младенцем на руках осталась без крова. В администрации села ей в трудной жизненной ситуации не помогли, вопрос о предоставлении другой крыши над головой не рассматривался.

Прокурор района внёс в адрес руководителей села Медведское представление, в котором потребовал незамедлительно принять меры к устранению нарушений прав женщины и ребенка. И бездомной семье было предоставлено жилое помещение на основании договора социального найма, в котором она сейчас проживает.

Внесено также представление региональному Управлению реабилитации территории и защиты населения, где не выделили погорельцам материальную помощь.