В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Алма-Ата, Казахстан, , 09:49 — REGNUM В Алма-Атинской и Джамбульской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает 17 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

В Джамбульской области 17 декабря ожидается сильный западный и юго-западный ветер с порывами до 23−28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90−95%.

В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение автомобилей на участках Алма-Ата — Шелек — Хоргос и Алма-Ата — Усть-Каменогорск.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 декабря на востоке, юго-востоке и юго-западе страны наблюдалось повышение температуры выше нуля. В Туркестанской области столбики термометров достигали плюс девяти градусов.

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