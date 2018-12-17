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Красный Крест назвал массовую миграцию в Эфиопии гуманитарной проблемой

Общество

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что, несмотря на эффективные реформы в Эфиопии, появление все большего количества вынужденных переселенцев среди граждан страны вызывает большие опасения

Аддис-Абеба, 17 декабря 2018, 12:34 — REGNUM  Президент МККК (Международный комитет Красного Креста) Питер Маурер в пресс-релизе заявил, что в результате непрекращающегося насилия в стране огромное количество эфиопских граждан получили статус вынужденных переселенцев, а другая часть населения начала мигрировать в соседние страны, где стала беженцами. Г-н Маурер подчеркнул, что сегодня циклы насилия и внутреннего перемещения в Эфиопии представляют собой серьезную гуманитарную проблему и необходимо срочно предпринять меры для уменьшения напряженности и начать содействовать в оказании помощи пострадавшим эфиопским гражданам. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство EBC.

Однако президент МККК добавил, что реформа, которую проводит правительство Эфиопии, оказывает положительное влияние и страна движется в правильном направлении к разрешению проблемы широкомасштабной внутренней миграции. Г-н Маурер выразил надежду, что правительство Эфиопии будет и впредь усиливать меры, направленные на обеспечение прав своих граждан, а также их безопасности.

МККК работает в Эфиопии совместно с Эфиопским обществом Красного Креста для оказания чрезвычайной помощи вынужденно перемещенным лицам, а также обеспечивает население чистой питьевой водой и помогает в воссоединении разлученных семей.

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Зарубежная хроника
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