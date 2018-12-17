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Роспотребнадзор признал воду во Владимире пригодной для питья

Общество

Ранее жители жаловались на неприятный запах от воды из-под крана

Владимир, 17 декабря 2018, 09:37 — REGNUM  Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по итогам исследования признало воду из-под крана в областном центре пригодной для питья. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе ведомства. Отбор воды был проведен в 23 социальных учреждениях и многоквартирных домах.

«В настоящее время по результатам проведенных лабораторных исследований водопроводная вода пригодна для питьевых и хозяйственно-бытовых целей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что интенсивность запаха от воды снизилась с трех до одного-двух баллов, микробиологические показатели в норме. Несмотря на это, ситуация остается на особом контроле управления.

ИА REGNUM напоминает, что ранее МУП «Владимирводоканал» сообщило о выбросе в реку Нерль органических веществ неизвестного происхождения. Тогда же жители начали массово жаловаться на неприятных запах, исходящий от воды. Роспотребнадзор не рекомендовал пить воду и купать в ней детей. В детские сады и школы начался подвоз воды.

Читайте ранее в этом сюжете: Во владимирские детсады привозят воду из-за неприятного запаха из кранов

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Проблема нехватки питьевой воды
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