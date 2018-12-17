Команда СВФУ одержала победу на конкурсе юридических клиник

Якутск, , 09:34 — REGNUM Студенческая команда юридического факультета Северо-Восточного федерального университета заняла первое место на Межрегиональном конкурсе юридических клиник в Туле, сообщает 17 декабря пресс-служба вуза.

Конкурс прошёл в рамках реализации проекта «Юридический компас» при поддержке правительства России и Росмолодежи. Организатором конкурса выступил Институт законоведения и управления (Тула).

Участие в мероприятии принимали команды по десять человек из 20 регионов страны. Конкурс проходил в два этапа. На заочном этапе командам нужно было написать научное эссе и ответить на вопросы. Успешно справились с заданиями участники из Якутска, Тулы, Великого Новогорода и Воронежа. Очный этап включал три задания: представить визитную карточку юридической клиники в виде творческого номера, решить юридического кейс в формате юридической консультации и провести дискуссию на тему «Бесплатная юридическая помощь: плюсы и минусы».

«Я очень довольна выступлением ребят. С самого первого конкурса видно было, что уровень подготовки у нас очень достойный. Конкурс проводится впервые, надеемся, что он станет ежегодным. Такие конкурсы дают ребятам возможность оценить свои силы. Заставляют задуматься над ценностями профессии юриста», — сообщила руководитель команды, заведующая юридической клиникой СВФУ Ольга Ильина.

Читайте также: Проекты Северо-Восточного университета стали победителями «РосБиоТех-2018»