Новый глава украинских раскольников — профессиональный пиарщик — эксперт

Киев, , 09:22 — REGNUM Глава раскольничьей Единой православной украинской церкви (ЕПУЦ) Епифаний очень хорошо разбирается в пиаре и журналистике, заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 16 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что глава ЕПУЦ в своё время работал личным секретарём члена религиозной организации «Киевский патриархат» — так называемого «митрополита Ровенского и Острожского» Даниила.

В 2003—2005 годах Епифаний был редактором интернет-издания «Православное Ровно», а также членом редколлегии газеты «Духовная нива». В 2005 году стал членом Национального союза журналистов Украины.

В качестве ректора Киевской православной богословской академии возглавил редакционный комитет «Киевского патриархата», рассказал Томиленко.

Напомним, 15 декабря Епифаний стал главой новой объединённой раскольничьей церкви на Украине. Служитель культа обратился к главе канонической Украинской православной церкви Онуфрию, заявив, что тот не имеет права носить титул митрополита Киевского.

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