На севере Китая осудили восьмерых любителей «электрорыбалки»

Ичан, Китай, , 09:20 — REGNUM Восемь человек были приговорены от полугода до двух лет тюремного заключения в связи с рыбалкой в неположенных местах, сообщили в суде города Ичан провинции Хубэй, передает агентство Синьхуа.

В июне текущего года обвиняемые были пойманы полицией за процессом рыбалки с применением электричества в реке Янцзы. У злоумышленников было изъято более 800 кг рыбы на месте преступления.

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В результате расследования было выяснено, что банда из восьми человек занималась ловлей рыбы после закрытия на реке рыболовецкого сезона с применением запрещенных средств. При них имелось более 2000 кг речной рыбы. Случай стал крупнейшим в провинции Хубэй на реке Янцзы за последние годы.

Отметим, что до 2020 года ловля рыбы на ключевых участках реки Янцзы в Китае будет запрещена сроком на год для восстановления биологических ресурсов реки. Китайские экологи также отмечают, что за последние годы в результате человеческой деятельности, существенно пострадала экосистема реки.

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