Уровень сероводорода в Москве превысил норму в пять раз

Москва, , 09:19 — REGNUM На востоке и юго-востоке Москвы зафиксированы скачки допустимой концентрации (ПДК) сероводорода (H2S) в ночь на 17 декабря, говорится в информации «Мосэкомониторинга».

Более чем пятикратное отклонение от нормы зафиксировано автоматической станцией в Новокосино вечером 16 декабря — 0,274 при пороге запаха ниже 0,05. В 8:00 уровень снизился и составлял 0,0167.

Отклонение в 2,7 ПДК случился вечером у станции в Кожухово. Двукратное превышение показателя определила станция в Вешняках ночью 17 декабря.

Сообщения о сильном запахе сероводорода в столице поступали в социальные сети.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России считают негативной экологическую ситуацию в районе их проживания. Таковы данные опросы аналитического центра НАФИ.

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