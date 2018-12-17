Миротворцы от Украины отправились в Косово

Киев, , 09:00 — REGNUM В течение следующего полугодия военные инженеры с Украины будут работать в Косово в составе сил KFOR, сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины, сказано 16 декабря на официальном сайте ведомства.

«Первым заданием украинских военнослужащих в составе многонациональных сил KFOR в Косово будет подготовка к восстановлению одной из магистральных дорог, которая проходит между важными пунктами инфраструктуры региона. Это целый комплекс работ как по разминированию, так и по подготовке площадок для работы тяжёлой дорожной техники», — сказано в сообщении.

В ВСУ отметили, что отбор участников миссии был очень тщательным. На одно место рассматривались кандидатуры нескольких кандидатов. Главными критериями были: участие в боевых действиях, отличная подготовка, знание иностранных языков и отсутствие предыдущих миротворческих миссий.

Напомним, 14 декабря парламент частично признанной республики Косово принял решение создать свою армию.

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В ООН осудили данное решение, а Сербия начала укреплять границу с Косово.

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