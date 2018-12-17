Более половины жителей России жалуются на экологию

Москва, , 08:49 — REGNUM Большинство жителей России полагает, что в регионе их проживания сложилась негативная экологическая ситуация, свидетельствуют данные опроса аналитического центра «НАФИ». Об этом пишут 17 декабря «Известия».

По итогам исследования выяснилось, что 52% жителей России недовольны экологической обстановкой в своих регионах, однако 77% опрошенных не предпринимали никаких усилий для ее улучшения.

Граждане в 60% случаев жалуются на выбросы автомобилей и промышленных предприятий (45%). Кроме того, 45% респондентов указали на проблемы с утилизацией мусора и свалками, 32% отметили высокий уровень шума и 25% пожаловались на недостаточное озеленение.

Эксперты отметили, что 85% участников исследования выразили готовность раздельно собирать мусор, однако соответствующая инфраструктура есть во дворах лишь у 26% респондентов. Также сообщается, что 80% опрошенных отметили отсутствие в их районах мест сбора неэкологичных отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября координатор проектов межрегиональной экологической общественной организации «Движения ЭКА» Мария Малороссиянова заявила, что российские власти отдают предпочтение мусоросжигательным заводам, вместо того чтобы создавать развитую инфраструктуру по раздельному сбору и переработке большого количества фракций отходов.

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