В парках Москвы открылось около 40 ледяных горок

Москва, , 08:40 — REGNUM В Москве в 19 городских парках уже можно покататься с ледяных горок. Покататься можно на санках, тюбингах и ледянках, сообщается на портале мэра Москвы.

В частности, горки открылись на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Царицыно», «Кузьминках» и других парках. Самая длинная ледяная горка открылась в «Сокольниках». Ее высота — более 10 метров, протяженность — около 200 метров.

Всего в зимний сезон 2018−2019 гг. в столице будет работать 38 ледяных горок в 25 зонах отдыха. В 16 парках кататься на санках, тюбингах и ледянках можно будет бесплатно. Спускаться с горок можно на своих санках и «ватрушках», а также взять надувные «ватрушки» с укрепленным дном напрокат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в этом зимнем сезоне в Москве откроются катки с натуральным и искусственным льдом в 23 парках. Уже открыты катки в 18 парках. До конца декабря в парках заработают еще 15 катков с натуральным покрытием.

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