Аэропорт китайского города Чэнду вошел в клуб «пятидесятимиллионников»

Чэнду, Китай, , 08:39 — REGNUM Международный аэропорт «Шуанлю» города Чэнду, столицы провинции Сычуань на юго-западе Китая стал одним из самых загруженных аэропортов Китая, преодолев отметку 50 млн пассажиров в 2018 году, сообщает агентство Синьхуа.

Аэропорт стал уже четвертым в Поднебесной, преодолевшим годовой пассажирооборот в 50 млн человек вслед за Столичным международным аэропортом Пекина, Международным аэропортом «Пудун» в Шанхае и Международным аэропортом «Байюнь» в Гуанчжоу.

В настоящее время аэропорт «Шуанлю» имеет 333 воздушных маршрута, среди который 112 связывают Чэнду с иностранными городами на пяти континентах. Власти Китая намерены превратить «Шуанлю» в трансконтинентальный авиационный хаб, который соединит районы центрального и западного Китая с остальным миром.

Отметим, что к концу октября 2018 года Китай имел в распоряжении 234 гражданских аэропорта и планирует удвоить их количество к 2035 году. В 2017 году китайские аэропорты осуществили 552 млн пассажирских перевозок, а к 2020 году этот показатель должен увеличиться до 750 млн.

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