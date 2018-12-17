В Актюбинске выделят 28 тыс. участков земли для строительства жилья

Актюбинск, Казахстан, , 08:35 — REGNUM В Актюбинске до 2020 года выделят 28 тыс. участков земли под индивидуальное жилищное строительство, передает 17 декабря телеканал «Хабар 24».

В настоящее время в очереди на землю стоят 135 тыс. жителей города. Планируется, что в 2018 году в эксплуатацию будет сдано 870 тыс. квадратных метров жилья.

Заместитель акима (главы) Актюбинской области Серик Туленбергенов отметил, что в 2018 году выдано 13 тыс. участков земли. До конца года планируется выдать еще 2 тыс. участков.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года в Казахстане в эксплуатацию введено 537 квадратных метров жилья на тысячу жителей, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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