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«Береги нос да ухо!» — синоптики о Варваринских морозах в Москве

Общество

17 декабря наступают Варваринские морозы

Москва, 17 декабря 2018, 08:19 — REGNUM  В Москве и Московской области 17 декабря будет морозным, сообщили ИА REGNUM в центре «Фобос».

"17 декабря наступают Варваринские морозы. В народе говорят: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!» — сообщили синоптики.

Согласно прогнозу, температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 7 градусов. В Москве она опустится до — 12 градусов, в Подмосковье — до — 15 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Небольшой ветер 1−6 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Влажность воздуха 87−92%.

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