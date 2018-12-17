В Казахстане открыли памятник поэту Абаю Кунанбаеву

Астана, , 08:19 — REGNUM В казахстанском городе Актау открыли памятник национальному поэту Абаю Кунанбаеву, сообщили в пресс-службе Мангистауской области Казахстана.

Скульптурная композиция достигает в высоту пяти метров, в ширину — 3,3 метра. Памятник установлен перед культурно-досуговым комплексом имени Абая. Власти области приурочили открытие памятника ко Дню независимости.

15 декабря глава Мангистауской области Ералы Тугжанов принял также участие в открытии пятиэтажного торгово-развлекательного комплекса «Ак Кала Молл».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря на городской набережной в Актау состоялось открытие «площади мифов», на которой установлено 13 мифических персонажей.

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