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В Казахстане открыли памятник поэту Абаю Кунанбаеву

Общество

Памятник установлен перед культурно-досуговым комплексом имени Абая

Астана, 17 декабря 2018, 08:19 — REGNUM  В казахстанском городе Актау открыли памятник национальному поэту Абаю Кунанбаеву, сообщили в пресс-службе Мангистауской области Казахстана.

Скульптурная композиция достигает в высоту пяти метров, в ширину — 3,3 метра. Памятник установлен перед культурно-досуговым комплексом имени Абая. Власти области приурочили открытие памятника ко Дню независимости.

15 декабря глава Мангистауской области Ералы Тугжанов принял также участие в открытии пятиэтажного торгово-развлекательного комплекса «Ак Кала Молл».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря на городской набережной в Актау состоялось открытие «площади мифов», на которой установлено 13 мифических персонажей.

Читайте ранее в этом сюжете: На берегу Каспия в Казахстане открыли «площадь мифов»

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Установка и снос памятников в разных странах мира
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