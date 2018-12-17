В Екатеринбурге на ёлку во Втузгородке потратят полмиллиона рублей

Екатеринбург, , 08:23 — REGNUM В Екатеринбурге на установку искусственной ёлки во Втузгородке власти Кировского района города готовы заплатить 500 тыс. рублей. Соответствующий лот размещен на сайте государственных закупок.

Высота ёлки должна быть не менее 12 метров, ёлка должна иметь не менее 330 веток, нижние из которых должны быть в диаметре не менее 3,6 метров.

«При расчете стоимости использовалась информация о ценах товаров, полученная по запросу у поставщиков, осуществляющих поставки идентичных товаров», — указано в обосновании начальной цены контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге впервые за последние 15 лет была доставлена из леса и установлена на Площади 1905 года главная ёлка города. В предыдущие годы устанавливалась искусственная конусная конструкция. Живая ёлка имеет высоту 21 метр и диаметр веток в основании — 5 метров. Её доставка и установка обошлись бюджету города в 1,5 млн рублей.

Отметим, что приезд новогодней красавицы произошёл не без приключений. Так, доставка была запланирована ещё на 9 декабря, но ёлка была задержана из-за отсутствия документов на посту ДПС в 80 км от города. Впоследствии документы вновь пришлось переделывать под негабаритный груз. В итоге ёлка была торжественно доставлена в Екатеринбург вечером 13 декабря.

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