В РПЦЗ назвали «трагедией и беззаконием» итоги «собора» в Киеве

Оттава, , 08:13 — REGNUM Создание раскольничьей Единой православной украинской церкви (ЕПУЦ) на Украине является вопиющим беззаконием со стороны Константинопольского патриарха Варфоломея, заявил представитель Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, сообщил 17 декабря ТАСС.

«Это трагическое событие и вопиющее беззаконие со стороны константинопольского патриарха Варфоломея. И даже нужно полагать, что он здесь действовал не один: ему в какой-то мере помог Запад, который, без сомнения, помог смене власти на Украине, после чего начала развиваться ненависть ко всему русскому, а теперь это перешло и на церковь», — заявил священнослужитель.

Архиепископ Гавриил опасается, что представители новой раскольничьей организации начнут отнимать у канонической Украинской православной церкви Киево-Печерскую и Свято-Успенскую Почаевскую лавры, что может обернуться кровопролитными столкновениями с верующими.

Напомним, 15 декабря в Софии Киевской прошёл объединительный «собор» раскольничьих организаций Украины, на котором была создана новая религиозная организация, подчинённая Константинопольскому патриархату.

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Отметим, сам глава Константинопольского патриархата Варфоломей проигнорировал данное мероприятие, хотя ряд украинских СМИ опубликовали информацию, будто бы он прилетел в Киев.