Доходный дом Быковой в Москве признан памятником архитектуры

Москва, , 08:07 — REGNUM В Москве бывший доходный дом купчихи Натальи Быковой признан памятником архитектуры. Дом, построенный в начале XX века, внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщается на портале мэра Москвы.

Шестиэтажное здание с полуподвалом расположено недалеко от Чистопрудного бульвара — на улице Жуковского, 9. Кирпичный одноподъездный жилой дом построили в 1910 году по проекту архитектора Ивана Кондратенко в стиле модерн. Со второго по шестой этаж главный фасад здания выделен эркерами.

В настоящее время бывший доходный дом Быковой является жилым и находится под охраной государства. Реставрационные работы могут проводиться только под контролем Департамента культурного наследия и после согласования с ним.

Читайте также: В Москве за год отреставрировали около 190 памятников архитектуры

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы признали объектом культурного наследия регионального значения доходный дом купца Николая Титова в Ружейном переулке, дом 2а, а также здания Немецкого рынка XIX — начала XX века на улице Фридриха Энгельса.

Подробнее: В Москве признали памятником архитектуры «пряничный» домик